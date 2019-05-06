"ندافع عن احتياجاتنا".. بيان جديد من وزير التعليم بعد تصريحاته عن الموازنة

كتبت- ياسمين محمد:

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، على مشاركته بجلسة لجنة الخطة والموازنة في البرلمان برئاسة الدكتور حسين عيسى اليوم، قائلا إنها "من الجلسات التقليدية في هذا الوقت من كل عام لدراسة أحد مراحل التشاور حول الموازنة العامة للعام القادم".

وأضاف "شوقي"، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الجلسة "كانت ناجحة بكل المقاييس ولمسنا فيها تعاون كامل من السادة النواب من أعضاء اللجنة وغير الأعضاء بل كانت"، متابعًا أنها "في تقديري أحد انجح الجلسات على الإطلاق إذ إتفق الجميع على ضرورة توفير الموازنات اللازمة لاستكمال مسيرة تطوير التعليم المصري واللي بدأت في الموازنة السابقة".

وواصل: "كان طبيعياً أن نلقي نظرة على موازنات العام الماضي كي نخطط لم هو قادم، ولذلك وضحنا للسادة النواب (الحد الأدنى) الذي تحتاجه الوزارة لاستكمال العمل في ضوء الإلتزامات الواضحة وقد كان هناك إجماع على ضرورة توفير هذه الموازنات وللعلم فإن وزارات الدولة المختلفة ممثلة في هذه الجلسات بما فيها وزارتي التخطيط والمالية واللذين تشاركوا في هذه المداولات".

وقال إن "علاقة وزارة التعليم مع الوزارات الأخرى علاقة تكاملية رائعة وكذلك مع البرلمان المصري"، مضيفًا أن "الرأي الجماعي في الجلسة استقر على ضرورة زيادة الموازنات لضمان استمرار التطوير، وعقد مؤتمر بين الجهات المعنية للوصول إلى موارد إضافية تضمن استمرار التطوير للسنوات القادمة".

وأشار إلى أن "الجلسة استغرقت أكثر من 3 ساعات من الحوار الإيجابي المثمر"، مضيفًا "نشكر اللجنة بكامل هيئتها على تفهم متطلبات الوزارة في الفترة القادمة، أردت مشاركتكم هذه الرؤية من المنبع بدلاً من تداول القيل والقال، في مواقع التواصل بعيداً عن فحوى الموضوع الأساسي".

وقال إن "الوزارة تدافع عن احتياجاتها من منطلق المسؤولية تجاه أبنائنا ومعلمينا وكل أسرة التربية والتعليم وهو شيء ضروري لتقديم أفضل خدمة لملايين من ابنائنا الطلاب".

وتابع أن "مشروع التطوير يسير على أكمل وجه والقادم أفضل بإذن الله ولعلنا نعلم أن إعداد هذه الموازنات الكبرى علم كبير تفاصيله معقدة وليست للتداول بلا معلومات كافية أو عن طريق كلمات تقال وتنشر هنا وهناك".

واختتم شوقي تعليقه، قائلاً: "الوزارة تعمل مع نظيراتها في الحكومة المصرية بكل تعاون ونجاح، كما حدث في أول سنة من التطوير ويستمر هذا التعاون بل يزداد يوماً بعد يوم. ونحن على ثقة بأن الدولة تستثمر بكل ما تستطيع في مشروعات بناء الإنسان المصري وعلى الرأس منها الصحة والتعليم".

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