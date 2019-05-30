  • عاجل:السيسي يعلن روشتة مصرية لحماية الأمن القومي العربي (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    برلماني يطالب بإلغاء تحصيل وزارة الرياضة مبالغ من الأندية

    11:48 م الخميس 30 مايو 2019
    برلماني يطالب بإلغاء تحصيل وزارة الرياضة مبالغ من الأندية

    عاصم عبدالعزيز مرشد عضو مجلس النواب

    ‏كتب- أحمد علي:

    طالب عاصم عبدالعزيز مرشد، عضو مجلس النواب، الحكومة بإلغاء خصم وزارة الشباب والرياضة مبالغ مالية من مستحقات الأندية لديها بدعوى مستحقات النشر في الجريدة الرسمية.

    وقال "مرشد"، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجهًا لوزارة الشباب والرياضة: "يجب إلغاء خصم هذه المبالغ خاصة أن الأندية عليها مستحقات مالية كبيرة لدى العديد من الجهات وأصبحت عاجزة عن سدادها لندرة مواردها المالية الذاتية".

    وأكد مرشد، أن تحصيل وزارة الشباب والرياضة لهذه المبالغ من الأندية مخالف للقانون، لأن النظام الأساسي للأندية التي توفق أوضاعها دون رسم وهذا معناه أن تحصيل هذه المبالغ مخالف للقانون متهما وزارة الشباب والرياضة بمخالفة القانون.

    عاصم عبدالعزيز مرشد وزارة الشباب والرياضة علي عبدالعال مجلس النواب

    الخبر التالى:

    الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بشأن إجازة عيد الفطر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان