طب أسنان 6 أكتوبر تحصل على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

كتب- محمد قاسم:

اعلنت جامعة ٦ أكتوبر، حصول كلية طب الأسنان على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ليرتفع رصيد كليات الجامعة المعتمدة من الهيئة الى ٦ كليات وهى (كلية الطب والجراحة، كلية طب الاسنان، كلية الصيدلة، كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب، كلية السياحة والفنادق، كلية اللغات والترجمة بالإضافة إلى اعتماد الهيئة لقسم الأجهزة الطبية الحيوية بكلية العلوم الطبية التطبيقية).

وذكرت الجامعة في بيان لها، أن اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لتلك الكليات يأتي تتويجا لجهود الجامعة المستمرة نحو الالتزام بمعايير الجودة الشاملة ونشر ثقافة الجودة، والدعم الفنى لوحدات ضمان الجودة والاعتماد في جميع كليات الجامعة من خلال مركز ضمان الجودة والاعتمـاد بالجامعة.

وأضافت الجامعة، أنها تستهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتطوير وتحسين محاور العمل الرئيسية التى تشمل تطوير العملية التعليمية بالكليات والبرامج الدراسية والتى تلقى قبولا من الطلاب بالاضافة الى تطوير البحث العلمى التطبيقى وآليات المشاركة المجتمعية وتطبيق معايير ضمان الجودة فى مؤسسات التعليم العالى بما يسهم فى تخريج دفعات من الخريجين قادرين على المنافسة محلياً ودولياً وتلبية احتياجات سوق العمل خاصة وأن الجامعة تضم ما يزيد عن ( 25000 ) طالب و طالبة، منهم حوالى (1500) طالب وطالبة من الوافدين من أكثر من ثلاثين جنسية.

وترتبط الجامعة باتفاقيات تعاون وشراكة مع العديد من الجامعات الأجنبية والمحلية، ومن خلال الاتفاقيات التى عقدتها جامعة 6 أكتوبر مع عدد من الجامعات الحكومية استطاعت الجامعــة أن توفر لخريجيها الالتحاق بالدراســـات العلـيا فى التخصـصات المختلفة.