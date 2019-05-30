وفد من "الأوقاف" یهنئ شیخ الأزهر بعید الفطر المبارك

كتب- محمود مصطفی:

زار وفد من قیادات وزارة الأوقاف، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ لتهنئته بعيد الفطر المبارك والاستفادة برؤيته وتوجيهاته في الشأن الدعوي.

وخلال اللقاء، أعرب وزير الأوقاف عن تبني جميع قيادات وأبناء وزارة الأوقاف للمنهج الأزهري الوسطي واعتزازهم بأزهريتهم وأزهرهم الشريف.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بلقاء هذه النخبة المتميزة من قيادات وزارة الأوقاف، ولا سيما أن معظمهم من الشباب الحاصلين على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر الشريف.

وقد عرض وزير الأوقاف جانبًا من جهود وزارة الأوقاف في مجال التدريب واختيار القيادات، حيث أكد فضيلة الإمام الأكبر، أهمية مواصلة برامج التدريب العصري وتنوعه بين الشرعي والثقافي.