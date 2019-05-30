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    الأوقاف تنفي قتل إمام لشقيقه بكفر الشيخ بسبب خلافات على الميراث

    03:13 م الخميس 30 مايو 2019
    الأوقاف تنفي قتل إمام لشقيقه بكفر الشيخ بسبب خلافات على الميراث

    وزارة الأوقاف

    كتب – محمود مصطفى:

    نفت وزارة الأوقاف، صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية، حول قيام إمام بكفر الشيخ بقتل شقيقه، لخلافات بينهما على الميراث.

    وقال الدكتورالسيد حسين عبد الباري وكيل الوزارة لشئون الدعوة، إنه لا صحة لما نشر ببعض المواقع تحت عنوان: "لخلاف على الميراث إمام وخطيب يقتل شقيقه بكفر الشيخ".

    وأكدت الأوقاف في بيان لها الخميس، أن مرتكب الواقعة ليس إمامًا ولا خطيبًا ولا موظفًا بالوزارة.

    وزارة الأوقاف المواقع الإخبارية كفر الشيخ خلافات على الميراث

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