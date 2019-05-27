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    إقلاع 25 رحلة من مطار القاهرة إلى السعودية لنقل المعتمرين.. غدًا

    11:16 م الإثنين 27 مايو 2019
    إقلاع 25 رحلة من مطار القاهرة إلى السعودية لنقل المعتمرين.. غدًا

    مطار القاهرة الدولي

    كتب- طه عبيد:

    يشهد مطار القاهرة الدولي غدًا الثلاثاء، إقلاع 25 رحلة دولية إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، وذلك لنقل أكثر من 5 آلاف معتمرًا إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة في نهاية الشهر الكريم.

    وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إنه من المقرر تسيير 11 رحلة من مبنى الركاب 2، تابعة لشركة الخطوط السعودية بواقع 9 رحلات إلى مطار جدة، ورحلتين إلى مطار المدينة.

    وأضافت المصادر أن مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة من المقرر أن يشهد تسيير 14 رحلة تابعة لشركة مصر للطيران بواقع 8 رحلات إلى مطار جدة، 6 إلى مطار المدينة المنورة.

    مطار القاهرة الدولي السعودية المدينة المنورة جدة العمرة

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