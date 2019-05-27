​"التعليم تعقد اختبارات المتقدمين لوظائف المُعلمين والقيادات بمدارس STEM

كتبت-ياسمين محمد:

عقدت الأكاديمية المهنية للمعلمين اختبارات المتقدمين لوظائف الُمُعلمين والقيادات بمدارس"STEM" ، وذلك في الفترة من 20 إلى 21 مايو 2019، فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها تقديم تعليم متميز.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الاثنين، في ضوء التعاون بين الأكاديمية والإدارة العامة لمركز المعلومات ووحدة " STEM" بالوزارة.

يذكر أن الأكاديمية المهنية للمعلمين أعلنت على البوابة الإلكترونية للأكاديمية في الفترة من 1 إلى 21 مارس 2019 عن وظائف المُعلمين والقيادات لمدارس المتفوقين STEM، والتى وصل عدد المتقدمين لها في تلك الفترة إلى 2365 متقدمًا للوظائف المعلنة حسب الشروط والتخصصات المطلوبة.

وقال الدكتور مجدي أمين، رئيس الأكاديمية المهنية للمُعلمين، إنه جرى حصر الفئات المستهدفة لأداء الاختبار بالمرحلة الأولى وبلغ عددهم 1116 مستهدف بمختلف التخصصات، وتحديد موعد الاختبار وفقاً للخطة المتفق عليها مع وحدة STEM بالوزارة خلال شهر مايو الجاري، وإخطار المستهدفين إلكترونياً مع تحديد مكان الاختبار والأوراق المطلوبة.

وأضاف أمين، جرى تشكيل لجنة لغرفة العمليات يومي الاختبار بعضوية فريق عمل الإدارة العامة لنظم المعلومات بالأكاديمية والإدارة العامة للمكتب الفني لمدير الأكاديمية ومحمد فوزي من وحدة " STEM"؛ لمتابعة سير إجراءات الاختبار.

وأعلنت الأكاديمية المهنية للمُعلمين أنه يجري استكمال باقي مراحل المتقدمين لوظائف STEM وفقاً للخطة الموضوعة على مراحل متتالية.