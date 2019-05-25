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    مُتحدث الرئاسة ينشر فيديو لقاء السيسي و"البرهان"

    11:23 م السبت 25 مايو 2019
    مُتحدث الرئاسة ينشر فيديو لقاء السيسي و"البرهان"

    لقاء الرئيس السيسي والبرهان

    القاهرة - مصراوي:
    نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم السبت.

    وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالفريق أول عبدالفتاح البرهان بالقاهرة في أول زيارة خارجية له، مؤكداً أن ذلك يعكس الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

    وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس أشار إلى متابعة الحثيثة عن كثب لجميع التطورات والتفاعلات الراهنة على الساحة السودانية، مؤكداً دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها للأرادة الحرة ولخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة.

    بسام راضي مصر السودان السيسي عبدالفتاح البرهان المجلس العسكري السوداني

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