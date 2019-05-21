​ "التعليم": طلاب أولى ثانوي بالخارج لن يضطروا للامتحان في مصر العام المقبل

كتبت- ياسمين محمد:

تساءل عدد من أولياء أمور الطلاب المصريين بالمقيمين بالخارج، والمقيدين بالصف الثالث الإعدادي، عن موقف أبنائهم من الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام، بعد انتشار أخبار تفيد بضرورة عودتهم إلى مصر للامتحان بالمرحلة الثانوية، وعدم عقد امتحانات بالسفارات المصرية بالخارج خلال الأعوام المقبلة.

​وعلقت وزارة التربية والتعليم، على تساؤلات أولياء الأمور، مؤكدة أن طلاب الخارج الملتحقين بالصف الأول الثانوي، للعام الدراسي المقبل 2019/ 2020، يكون امتحانهم في دول عمل أبائهم، دون الحاجة إلى العودة إلى مصر، أو إرسال الطلاب.

​وخلال الأيام الماضية، انتشرت أنباء عبر الصفحات الخاصة بالمصريين بالخارج على "فيسبوك"، تفيد بأن بعض السفارات أخبرت المواطنين بقرار وزارة التربية والتعليم بعدم عقد أي امتحانات للصف الأول الثانوي بمقر السفارات خلال الأعوام المقبلة، وأنه يتعين على الراغبين في الامتحان العودة إلى مصر، إلا أن وزارة التربية والتعليم نفت هذه الأنباء.