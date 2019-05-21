  • عاجل:ننشر تفاصيل الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي أزمة إيران مسلسلات رمضان 2019 الطقس أمم أفريقيا 2019

    ​ "التعليم": طلاب أولى ثانوي بالخارج لن يضطروا للامتحان في مصر العام المقبل

    01:09 م الثلاثاء 21 مايو 2019
    ​ "التعليم": طلاب أولى ثانوي بالخارج لن يضطروا للامتحان في مصر العام المقبل

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    تساءل عدد من أولياء أمور الطلاب المصريين بالمقيمين بالخارج، والمقيدين بالصف الثالث الإعدادي، عن موقف أبنائهم من الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام، بعد انتشار أخبار تفيد بضرورة عودتهم إلى مصر للامتحان بالمرحلة الثانوية، وعدم عقد امتحانات بالسفارات المصرية بالخارج خلال الأعوام المقبلة.

    ​وعلقت وزارة التربية والتعليم، على تساؤلات أولياء الأمور، مؤكدة أن طلاب الخارج الملتحقين بالصف الأول الثانوي، للعام الدراسي المقبل 2019/ 2020، يكون امتحانهم في دول عمل أبائهم، دون الحاجة إلى العودة إلى مصر، أو إرسال الطلاب.

    ​وخلال الأيام الماضية، انتشرت أنباء عبر الصفحات الخاصة بالمصريين بالخارج على "فيسبوك"، تفيد بأن بعض السفارات أخبرت المواطنين بقرار وزارة التربية والتعليم بعدم عقد أي امتحانات للصف الأول الثانوي بمقر السفارات خلال الأعوام المقبلة، وأنه يتعين على الراغبين في الامتحان العودة إلى مصر، إلا أن وزارة التربية والتعليم نفت هذه الأنباء.

    وزارة التربية والتعليم الطلاب المصريين بالمقيمين بالخارج امتحان أولى ثانوي طلاب أولى ثانوي

    الخبر التالى:

    رئيس الوزراء يصدر قرارات تخصيص أراض لإنشاء إسكان اجتماعى بمغاغة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان