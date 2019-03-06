قومي المرأة يهنىء نيفين جامع لحصول جهاز تنمية المشروعات على جائزة "ختم المساواة"

كتبت- نور العمروسي:

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه الدكتورة نيفين جامع الرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ؛ لحصول الجهاز على جائزة ختم المساواة بين الجنسين في القطاع العام وذلك بالتعاون بين المجلس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp).

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، فى بيان صادر اليوم، عن سعادتها بفوز الجهاز بهذه الجائزة الدولية المهمة خاصة وأن الجهاز يعتبر أول جهة في مصر والمنطقة العربية تحصل على هذا الختم، مشيرة إلى تزامن هذه الجائزة المستحقة مع الاحتفالات بأعياد المرأة المصرية ومرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية.

وأشادت رئيسة المجلس بجهود الجهاز بقيادة الدكتورة نيفين جامع في دعم ومساندة المرأة وتمكينها اقتصاديا من خلال القروض والمنح التي يقدمها الجهاز لإقامة مشروعات تدر لها ولأسرتها دخلاً مناسبا يضمن لها حياة كريمة..مؤكدة أن هذا التقييم ساهم في مناقشة الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يحقق تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتفعيل مشاركة المرأة والرجل في سوق العمل مما يحقق التنمية الشاملة.

وتعتبر مصر أول دولة فى المنطقة العربية التي تختبر معايير ختم المساواة بين الجنسين وثاني دولة على مستوى العالم بما يعتبر اعترافا دوليا بدور المؤسسات في مصر في تضمين معايير المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص فى كافة المستويات ضمن إطار عملها، ويعتبر هذا التقييم أداة تسهم في تحديد المعايير التي تستخدمها المؤسسات العامة لإدماج الموضوعات التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين.​