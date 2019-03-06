الطقس السيئ والشأن المحلي يتصدر عناوين الصحف

القاهرة- أ ش أ:

تصدرت قضايا الشأن المحلي عناوين واهتمامات صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، والتي جاء على رأسها تفقُد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لأحد تشكيلات الدفاع الجوي، وافتتاح التشغيل التجريبي لميناء شرق التفريعة ببورسعيد ، كما تناولت اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر أمس بالقاهرة بشأن الأزمة الليبية.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان " حماية الشعب مهمة مقدسة "، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، شدد على أهمية الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد القتالي، مؤكدا أن الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وشعبه العظيم مهمة مقدسة لا تهاون فيها، وأشاد بالدور الوطني الذي يقوم به رجال الدفاع الجوى ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة، في تأمين سماء مصر وفرض السيطرة الكاملة على مجالها الجوى.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الدفاع وجه، خلال تفقده أحد تشكيلات الدفاع الجوى، التحية لمقاتلي الدفاع الجوى المرابضين في مواقعهم، لافتا إلى أنهم يواصلون تنفيذ مهامهم طوال الليل والنهار بالتعاون مع باقي الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه، وطالبهم باستمرار بذل الجهد والعرق فى التدريب واليقظة التامة والحفاظ على الأسلحة والمعدات.

وأوصى المقاتلين بالحفاظ على المستوى الراقى للياقتهم البدنية والانضباط العسكرى فى المظهر والجوهر، لأنه المقياس الحقيقي لتقدم القوات المسلحة كذلك الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد القتالى‪

وأشارت إلي أن جولة الفريق أول زكى بدأت بعرض تقديمى تضمن الأسلوب العلمي الراقى الذى يدار به العمل من خلال استخدام أحدث النظم التكنولوجية لقوات الدفاع الجوى، من أجل حماية سماء مصر ضد أى عدائيات محتملة.

من جانبه، أكد قائد قوات الدفاع الجوى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لقوات الدفاع الجوى بأحدث النظم التكنولوجية، وامتلاك منظومة متكاملة من الأسلحة والاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة، موضحا أن هذا يأتى فى إطار دعم قدرة القوات على تأمين المجال الجوى المصري وتنفيذ المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.

وتحت عنوان "استمرار الطقس السيئ في القاهرة والمحافظات اليوم" ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، حذر من تذبذب درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.. مشيرا إلى أن طقس اليوم سوف يشهد انخفاضا بمقدار درجتين عن طقس أمس، لتصل إلى 16 درجة في المتوسط.

وأضافت الصحيفة أن عبد العال توقع أن طقس اليوم سيشهد أيضًا استمرار سقوط الأمطار على أنحاء متفرقة من القاهرة وبعض المحافظات، على أن يعود إلى حالته الطبيعية بداية من يوم الخميس، لتنتهي آخر موجة شتوية لهذا العام.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت "الأهرام" أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تواصل استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، التى تنطلق يوم 8 يونيو المقبل وتنتهى يوم 3 يوليو.

وأضافت الصحيفة أن الوزارة أكدت أنه سيتم الإعلان خلال أيام قليلة عن توفير نماذج من أسئلة البوكليت لامتحانات الثانوية العامة على الموقع الرسمي للوزارة، وهو عبارة عن امتحانين تم وضعهما بامتحانات العام الماضى ولم يتم الاستعانة بهما.

وأوضحت أن الهدف من توفير نماذج من البوكليت هو تدريب الطلاب على طبيعة الأسئلة وشكل الامتحان نفسه، حتى يتم إزالة الرهبة والخوف من نفوسهم، مشيرة إلى أنه لا يوجد أى تغيير في شكل الأسئلة والامتحان وعدد الجزئيات في كل امتحان. وشددت الوزارة، على ضرورة أن يراجع الطلاب النماذج الاسترشادية بدقة خاصة أنها نماذج محاكاة للامتحان الحقيقي، إضافة إلى أن بعض الجزئيات فى النماذج الاسترشادية وارد أنها تأتى فى الامتحان الرئيسي، ومن المقرر أن تعلن خلال أيام قليلة حتى يستفيد منها الطلاب.

وطمأنت الوزارة الطلاب المتقدمين للامتحانات، قائلة: لا يوجد أي تغيير في أسئلة الامتحانات وستكون من كتاب المدرسة، وعلى جميع الطلاب ضرورة التركيز على الكتاب وعدم الاستعانة بأي كتب خارجية.

وحول الأزمة الليبية ، وتحت عنوان " توافق مصري تونسي جزائري حول دعم المؤسسات الشرعية الليبية " ، قالت " الأهرام " إن وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر أكدوا خلال اجتماعهم أمس بالقاهرة توافقهم حول ضرورة إيجاد حل للأزمة في ليبيا يقوم علي أساس وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي ودعم جهود المبعوث الدولي للأمم المتحدة إلي ليبيا غسان سلامه.

أما صحيفة "الأخبار" فذكرت تحت عنوان "رئيس الوزراء: اجتماع دوري لمتابعة انتقال الحكومة إلي العاصمة الإدارية" أن

د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحث تقنين أوضاع الكنائس، خلال اجتماع اللجنة الرئيسية المختصة بهذا الشأن، حيث تمت الموافقة علي تقنين أوضاع ١٥٦ كنيسة ومبني تابعا، واشترطت قيام ١٧ منها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، ومراعاة أوضاع كنيسة و٥ مبان بجزيرة الوراق في المخطط العام الجديد للجزيرة. وبذلك يرتفع عدد الكنائس والمباني التي تم الموافقة علي توفيق أوضاعها إلى ٧٨٣، منذ بدء عمل اللجنة عام ٢٠١٦.

ونقلت الصحيفة عن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء قوله إن اللجنة استعرضت نتائج عمليات المراجعة التي تمت علي مدار الشهرين الماضيين، بعد اجتماعها الأخير في نهاية ديسمبر الماضي .. مشيرا إلي أنه تم استعراض ما قامت به الكنائس والمباني التي تم تقنين أوضاعها، بشأن استيفاء اشتراطات الحماية المدنية حيث تم منحها ٤ أشهر إضافية لاستكمال الإجراءات.

وشدد د. مدبولي على الأهمية البالغة للالتزام بهذه الاشتراطات حفاظا على الأرواح والمنشآت الدينية. حضر الاجتماع وزراء شئون مجلس النواب، التنمية المحلية،والإسكان، وممثلو الجهات المعنية. من جانب آخر تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لميكنة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلي أنه سيتم عقد لقاء دوري كل ٣ أسابيع أو شهر لمتابعة موقف إجراءات انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية ، والأعمال اللوجستية المرتبطة بالإنشاءات، مشددا على ضرورة تحويل أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل إلكتروني.

وتحت عنوان "الملا: تكثيف حفر الآبار ووضعها علي خريطة الإنتاج لتوفير احتياجات الوقود" ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المهندس طارق الملا وزير البترول أكد أهمية تكثيف برامج عمل وأنشطة حفر الآبار التنموية والاستكشافية وسرعة وضعها علي خريطة الإنتاج باعتبارها أحد الأهداف الرئيسية والمهمة، لاستراتيجية قطاع البترول الجاري تنفيذها لتعظيم وزيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية، وضمان استدامة توفير احتياجات السوق المحلي من البترول والغاز .

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال مشاركته في الجمعية العامة لشركة ثروة للبترول، لاعتماد نتائج أعمالها خلال العام الماضي.

وطالب الملا باستغلال كافة التسهيلات البترولية والبنية الأساسية المتاحة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة في كل منطقة من مناطق عمل الشركة، خاصة أنها تُعد أول شركة مصرية استثمارية متخصصة في مجالات البحث وإنتاج البترول والغاز الطبيعي ، مع الاستمرار في الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية وتطبيق كافة الاشتراطات لحماية البيئة

وفي صفحتها الأولى وتحت عنوان "ضربة أمنية موجعة لتجار الكيف"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة الدخلية أعلنت أمس أن أجهزة الأمن ضبطت 8 عناصر إجرامية شديدة "الخطورة" بمنطقة "السحر والجمال" بمدينة العاشر من رمضان .. مشيرة إلى أن ذلك يأتي استكمالا لجهودها في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من المنطقة مكانا لترويج المخدرات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن أجهزة الأمن أعلنت قبل أيام عن قيام قطاع الأمن العام بمداهمة أكثر من 70 بؤرة اجرامية في عدد من المحافظات، وتمكنت الحملات التي اشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام من ضبط عشرات التشكيلات العصابية ومئات المتهمين في أعمال بلطجة.

وفي الشأن الاقتصادي وتحت عنوان "شطب وإيقاف 28 شركة صرافة مخالفة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن البنك المركزي المصري أعلن عن توقيع عقوبات علي 28 شركة صرافة خلال عام 2018 بسبب المخالفات التي ارتكبتها تلك الشركات للقواعد الرقابية المعمول بها في الجهاز المصرفي.

وأوضح المركزي أن تلك العقوبات تأتي في إطار الدور الرقابي للبنك وجهوده للحفاظ علي سلامة وكفاءة النظام المصرفي. ومن خلال المتابعة المستمرة لأداء شركات الصرافة علي مستوي الجمهورية.

وأشار إلى أن تلك العقوبات شملت سحب التراخيص من 13 شركة صرافة وشطبها. وإيقاف 15 شركة صرافة أخري لمدد متنوعة تراوحت بين 3 اشهر وعام كامل. وذلك نتيجة ارتكاب تلك الشركات مخالفات للشروط والضوابط الموضوعة من قبل البنك المركزي أو تكرار مخالفة تلك الشركات للشروط والضوابط الرقابية.

كما أوضح أن المخالفات التي تم رصدها تختلف من شركة لأخرى ومن أهمها الامتناع عن بيع عملات للعملاء إيقاف العمل ببعض فروع للشركة دون الحصول علي موافقة البنك المركزي. ووجود تعاملات خارج نطاق الدفاتر والسجلات بالإضافة الي مخالفات اخري تم رصدها في ذات الخصوص.

كما ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن البنك المركزي وافق على قيام كل من بنوك "الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري" بإصدار "شهادة أمان المصريين" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير التغطية التأمينية للفئات خارج المظلة الحكومية.

وذكر "المركزي" أن قيمة الطلبات تحت التنفيذ بالبنوك الأربعة وصلت إلي 870.3 مليون جنيه لعدد 671 ألف عميل وذلك حتي نهاية يناير 2019 في حين بلغت قيمة الشهادات المنفذة لصالح الأفراد الطبيعيين نحو 744.4 مليون جنيه لعدد 775 ألف عميل. وبذلك يبلغ إجمالي الطلب علي الشهادة حتي الآن مليونا و446 ألف طلب.

وتحت عنوان "بشائر الخير تتدفق من شرق بورسعيد"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الفريق مُهاب مميش. رئيس هيئة قناة السويس. رئيس المنطقة الاقتصادية شهد افتتاح التشغيل التجريبي لميناء شرق التفريعة ببورسعيد. وتصدير أول شحنة ملح خام من مناطق إنتاج الملح الموجودة بأراضي سيناء الطاهرة بكمية تقدر بـ4 آلاف طن.

وأكد الفريق مميش، في تصريحات خاصة لـ"الجمهورية" علي هامش الافتتاح، أن ميناء شرق التفريعة يعتبر أول خطوة في تحقيق حلم القيادة السياسية في تشغيل المنطقة الاقتصادية. وتنمية وتعمير أرض سيناء الحبيبة.

وأضاف مميش أن تصدير الملح الخام من ميناء شرق التفريعة يعتبر إضافة قوية لتنمية مشروع الملاحات الموجود في سيناء وتطويره. موضحاً أن قرب موقع الميناء من مناطق الإنتاج سيعمل علي زيادة الصادرات والمردود الاقتصادي للبلاد.

وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تم استلام الأرصفة الجديدة لميناء شرق التفريعة المحوري. ونفذتها شركات وعمالة مصرية، قائلا: إن الميناء أصبح جاهزاً لاستقبال حاملات الحاويات العملاقة التي تصل حمولتها إلي 240 ألف طن. وتقديم الخدمات البحرية لها لانطلاق الميناء نحو التنافسية. خاصة أن منطقة شرق بورسعيد تعد من أهم المناطق المطلة علي قناة السويس. والتي تزيد مساحتها الإجمالية علي 100 كيلومتر مربع. وعززت الهيئة الاقتصادية من القدرات التنافسية للميناء ليصبح أحد أفضل الموانئ في منطقة البحر المتوسط.

وأشار مميش إلي أن ميناء شرق بورسعيد يصنف عالمياً ضمن أفضل 50 ميناء علي مستوي العالم من الكفاءة وحجم البضائع والحاويات المتداولة فيه.وبتشغيل الأرصفة الجديدة تسعي الهيئة الاقتصادية للتقدم بمركزه وتصنيفه العالمي.

وقال الفريق مميش إن استقبال الرصيف الجديد لتصدير الملح لهذه السفينة جاء بعد أن تقدمت العديد من الشركات الوطنية العاملة في مجال تصدير الملح للأسواق الأوروبية وأيضاً الولايات المتحدة الأمريكية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بطلبات لتصدير خام الملح من ميناء شرق بورسعيد. طبقاً للتعاقدات المستمرة منذ سنوات بعد توقف. خاصة لخام الملح. الذي يستخرج من العديد من الملاحات في شرق بورسعيد. حرصاً علي الحفاظ علي أسواق البضائع المصرية في الخارج. وما يُدرُّه التصدير علي الاقتصاد الوطني.