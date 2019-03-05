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    "عبدالعال" يصل القاهرة بعد حضوره مؤتمر البرلمان العربي

    08:56 م الثلاثاء 05 مارس 2019
    "عبدالعال" يصل القاهرة بعد حضوره مؤتمر البرلمان العربي

    الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

    كتب - طه عبيد:

    وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قادمًا من الأردن بعد حضوره المؤتمر الـ29 للاتحاد البرلمان العربي بالأردن.

    كان "عبدالعال" قال خلال كلمته بالمؤتمر، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، يعد قراراً جائراً واعتدى على حقوق الشعب الذي يقاتل حتى الآن من أجل استعادة أراضيه، مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يد غاصبة للأراضي العربية.

    وأضاف أن لابد من حل للقضية الفلسطينية وهو دولة فلسطينية عاصمتها القدس ودوله إسرائيلية، مضيفا أن فلسطين ستظل دولة عربية على الأراضي المحتلة والقدسة عاصمة لها، وهذا الحل الوحيد الذي يقبل به العالم العربي.

    علي عبدالعال مجلس النواب البرلمان العربي الأردن مطار القاهرة
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