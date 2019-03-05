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وزير القوى العاملة: 2019 عام التدريب للعمالة المصرية

03:20 م الثلاثاء 05 مارس 2019
وزير القوى العاملة: 2019 عام التدريب للعمالة المصرية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

<p>كتب- أسامة عبدالكريم:<br />قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تلقت طلبات من دول أوروبية للحصول على خدمات العمالة المصرية.<br />وأضاف وزير القوى العاملة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك فرص عمل كبيرة متاحة أمام العامل المصري خلال عام 2019، وبعض الدول الأوروبية تطلب عمالة.<br />وتابع: "إطلاق 2019 عام التدريب في وزارة القوى العاملة لتأهيل المصريين مع كل طلبات العمل التي ستأتي لنا سواء من دول أوربية أو أفريفية". <br />وقال وزير القوى العاملة، إن جميع الوظائف مطلوبة سواء كانت عمالة فنية أو وظائف متخصصة كالمهندسين والأطباء مطلوب في بعض الدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة.</p>)
محمد سعفان وزير القوى العاملة تدريب العمالة

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