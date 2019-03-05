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محافظ سوهاج يتفقد قناطر الهويس الأثرية

11:34 ص الثلاثاء 05 مارس 2019
محافظ سوهاج يتفقد قناطر الهويس الأثرية

الدكتور أحمد الأنصاري ، محافظ سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، بمراجعة تراخيص بعض العقارات الموجودة بنطاق ميدان الشبان المسلمين بحي شرق مدينة سوهاج، وإزالة أي مخالفات بناء بكل قوة وحزم.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية المفاجئة لمحافظ سوهاج في ساعات متأخرة من مساء أمس الاثنين، بأحياء شرق وغرب سوهاج لمتابعة عمل رؤساء الأحياء والمراكز على أرض الواقع.

وشدد المحافظ على زراعة الحديقة الموجودة بميدان الشبان المسلمين ورفع كفاءتها، كما وجه إدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المركبات المخالفة التي تعوق حركة المرور بالميدان.

وشملت جولة المحافظ تفقد مركز شباب الري وقناطر الهويس الأثرية بمنطقة غرب الكوبري بحي غرب سوهاج، لبحث تعظيم الاستفادة به كأثر هام من أثار المحافظة.

أحمد الأنصاري سوهاج قناطر الهويس الأثرية

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