​المقاولون العرب: تطوير ستاد القاهرة وفقًا لأحدث النظم العالمية استعدادًا لـ"أمم أفريقيا"

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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، واللواء علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة، أعمال تطوير ستاد القاهرة الدولي لرفع كفاءته استعدادًا لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وذكرت الشركة في بيان، أنه جرى مناقشة تفاصيل الأعمال لتخرج بالشكل الأمثل، حيث تقوم الشركة بتنفيذ الأعمال وفق أحدث النظم العالمية ليكون ستاد القاهرة في أجمل صورة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

جاء ذلك بحضور إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد عباس عضو مجلس الإدارة، وخالد عيسى عضو مجلس تنفيذي الشركة وسيد شندي رئيس قطاع القاهرة الكبري ومحمود الشرنوبي رئيس قطاع المشروعات الكهروميكانيكية وسلام رشاد مدير إدارة الأعمال الكهروميكانيكية للمبانى العامة والمرافق ومحمد خضر مدير إدارة الأعمال الكهربائية وخالد رشاد مدير مشروعات فرع مدينة نصر والمشرف علي المشروع وأحمد ممدوح مدير المشروع.