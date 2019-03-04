"للتخلص منها".. وكيل "محلية النواب" يطالب بتصدير 15 مليون كلب ضال

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب أحمد مصطفى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إنه لا إشكالية إطلاقًا في أن يتم تصدير الكلاب الضالة للخارج إلى الدول التى تستفيد منها بشكل أو بأخر، مضيفًا: "إيه المشكلة فى أنه يتم حصر الكلاب الضالة في مصر، والتي تُقدر بقرابة 15 مليون كلب ويتم تصدرها للخارج للدول التي تستفيد منها ؟!".

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة حلول أزمة انتشار الحيوانات الضالة، بحضور وزيري البيئة والزراعة ومحافظين حاليين وسابقين، وممثلين عن جمعيات الرفق بالحيوان.

وتابع "مصطفى": "أنا شخصيًا تأثر نجلي من اعتداء كلب، وتألم كثيرًا ولمدة زمنية كبيرة، الكلب أكل رجله"، مستطردًا: "سواء كانت كلاب شرسة أو ضالة لابد من التعامل معها بكل حسم، والكلاب الضالة لا يوجد بها إشكالية في أن يتم تصديرها للخارج".

من ناحيتها، قالت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب: "إحنا عندنا كلاب في منشأة ناصر بأعداد كبيرة، ولابد من حسم هذه الأزمة، لأنها مؤذية وتؤثر على الأطفال والمواطنين"، منتقدة آراء جمعيات حقوق الحيوان فى هذا الملف بقولها: "تعالوا عندنا وشوفوا اللي بيحصل.. عايزين شغل على الأرض مش كلام وخلاص".



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