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    قرار وزاري بوقف إنشاء فروع جديدة لشركات السياحة لمدة 6 أشهر

    07:48 م الإثنين 04 مارس 2019
    قرار وزاري بوقف إنشاء فروع جديدة لشركات السياحة لمدة 6 أشهر

    الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة

    كتب- محمد قاسم:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الإثنين، قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط بوقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة 6 أشهر لعدم حاجة البلاد إليها في تلك الفترة.

    وجاء بالمادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 139 لسنة 2019، "يوقف بصفة مؤقتة لمدة عام قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة 6 أشهر لعدم حاجة البلاد إليها خلال تلك الفترة.
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    رانيا المشاط وزارة السياحة الشركات السياحية

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