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    الاثنين.. قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة لمدة 24 ساعة

    09:28 م السبت 02 مارس 2019
    الاثنين.. قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة لمدة 24 ساعة

    أرشيفية

    القاهرة - أ ش أ:
    أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قيامها بتنفيذ أعمال ربط خط الطرد الرئيسى لمحطة مياه (الحوامدية المرشحة الجديدة) على الخط القائم المغذي لمناطق "غرب السكة الحديد بالحوامدية"، ضمن استعدادات الشركة تمهيدا لبدء العمل بالمحطة.

    ولفتت الشركة إلى قطع مياه الشرب خلال فترة الأعمال التي ستبدأ اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الاثنين المقبل، حتى الساعة الـتاسعة صباح الثلاثاء، وأن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: (عرب الساحة– الجمهورية– سعد زغلول– سمير صادق– طريق 11– جسر المنوات– منى الأمير) ومتفرعاتها.

    وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشأت الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وتقوم الشركة بتسيير سيارات محملة بمياه نقية صالحة الشرب للمناطق المتأثرة من خلال الاتصال برقم طوارئ (125).

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