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الرئاسة: السيسي يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث "محطة مصر" وسير التحقيقات

04:38 م السبت 02 مارس 2019
الرئاسة: السيسي يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث "محطة مصر" وسير التحقيقات

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس السيسي اطلع من رئيس الوزراء على الحالة الصحية للمصابين بحادث قطار محطة مصر.

وأضاف راضي، في بيان له اليوم، أن الرئيس اطلع على سير التحقيقات في حادث قطار محطة مصر.

وقدم المهندس هشام عرفات وزير النقل، الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2017، باستقالته من الحكومة، وقال عرفات لمصراوي إن استقالته جاءت من مطلق مسؤوليته السياسية عن الحادث.​

السيسي حادث محطة مصر بسام راضي

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عبدالعال لمصابي محطة مصر: بيان للحكومة عن الحادث الأسبوع المقبل
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