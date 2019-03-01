"خريجو الأزهر" تعقد لقاء "حوار السلام والطمأنينة".. غدًا

كتب- محمود مصطفى:

تعقد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، صباح غدٍ السبت، ندوة بعنوان "حوار السلام والطمأنينة.. سفراء الأزهر والرهبنة الفرنسيسكانية" بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

يحضر اللقاء، نخبة من قيادات الأزهر الشريف، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وبعض ممثلي الرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر وخارجها من دول: فلسطين، وإيطاليا، وتركيا، والمغرب، وكولومبيا، وكندا، وباكستان، والنيجر، بنين، وبولندا.

يتناول اللقاء كلمات لكلٍ من:

- الشيخ صالح عباس - وكيل الأزهر الشريف عن "مفهوم التعايش المشترك في الإسلام".

- الأب مايكل بري - الرئيس العام للرهبان الفرنسيسكان، كلمة ترحيبية.

- الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر كلمة حول "المسلمون وعلاقاتهم بالآخر".

- الدكتور محمد أبو زيد الأمير- نائب رئيس جامعة الأزهر، وكلمة حول "التجربة المصرية في ترسيخ مفهوم المواطنة."

- السفير الايطالي/ جامباولو كانتيني.

- الدكتور محيي الدين عفيفي- أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، كلمة حول "جهود فضيلة الإمام الأكبر لترسيخ الحوار والعيش المشترك."

- الدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر ا السابق، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وكلمة حول "تأثير مفهوم المواطنة المصرية على فكر التعددية الدينية في العالم".

- الأب فرانشيسكو باتون - رئيس الرهبان الفرنسيسكان بالقدس ، كلمة حول "تأثير اللقاء الذي تم بين مؤسس الرهبنة الفرنسيسكانية وخامس سلاطين الدولة اأايوبية على الرهبنة الفرنسيسكانية وقوانينها".

- الدكتور عبد الفتاح عبد الغني - عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، كلمة حول "الآيات القرآنية الدالة على ترسيخ المواطنة".

- الأب لوكاس حلمي - نائب رئيس الرهبنة بمصر، كلمة بعنوان "رجلين في زمن صعب".