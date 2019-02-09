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    الأزهر يهنئ السيسي بتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي

    08:52 م السبت 09 فبراير 2019
    الأزهر يهنئ السيسي بتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب - محمود مصطفى:
    هنأ الأزهر الشريف شيخًا وعلماء وطلابًا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الثانية والثلاثين.

    وأكد الأزهر - في بيان اليوم السبت- أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تأتي في وقت تخطو فيه القارة الإفريقية خطوات طموحة نحو الوحدة والتنمية الشاملة؛ كي تتبوأ مكانتها اللائقة بين قارات العالم المتقدمة، بما تمتلكه من موارد بشرية وطبيعية هائلة، وما تزخر به من تنوع حضاري وثقافي بالغ الثراء.
    ونوه الأزهر بما تمثله رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي من نجاح كبير للدبلوماسية المصرية، وانعكاس لريادتها الإفريقية، ودورها المحوري، عربيا وإقليميًّا ودوليًّا.
    وأكد الأزهر الشريف على استمراره في دعم التحركات المصرية في قارة إفريقيا، من خلال مبعوثيه المنتشرين في مختلف دولها، وقوافله الدعوية والإغاثية والطبية التي تجوب العديد من بلدانها، وجهوده في تدريب الأئمة الأفارقة على التصدي للأفكار المتطرفة وتزويدهم بالمنهج الأزهري الوسطي، فضلا عن آلاف الطلاب الأفارقة الذين يدرسون بمختلف مراحل التعليم الأزهري، ويعدون سفراء لمصر وللأزهر الشريف.

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