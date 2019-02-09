الثلاثاء.. "المحرصاوي" يعلن تفاصيل التعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية

القاهرة - أ ش أ:

يعلن رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، يوم الثلاثاء المقبل، خلال مؤتمر صحفي ، تفاصيل الفعاليات التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع اتحاد الجامعات الإفريقية خلال الفترة المقبلة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأوضحت الجامعة - في بيان اليوم السبت - أن الفعاليات تشمل، افتتاح المقر الإقليمى لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال إفريقيا بجامعة الأزهر يوم 12 مارس المقبل،وتنظيم الأولمبياد الرياضي الأول لاتحاد الجامعات الإفريقية في الفترة من 14 إلى 18 مارس المقبل، وتنظيم المؤتمر الدولي للتعليم العالي بالقارة الإفريقية الذى يعقده اتحاد الجامعات الإفريقية كل عامين، في الفترة من 7 إلى 11 يوليو المقبل.