وزير الري: رئاسة مصر "الاتحاد الأفريقي" فرصة للتعاون مع دول حوض النيل

كتب- أحمد مسعد:

يلتقي الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، السبت، نظيريه السوداني والإثيوبي، على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقي، في دورته الـ32 المقرر افتتاحها غدًا الأحد.

يأتي اللقاء لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة، وأعمال اللجنة الفنية الوطنية واللجنة العلمية المستقلة في مصر والسودان وإثيوبيا، بسبب حرص مصر على استمرار التنسيق للوصول إلى أفضل الحلول في ضوء اتفاق إعلان المبادئ الموقع من رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015، مع التأكيد على حقوق مصر في مياه النيل وتحقيق التنمية في دول الحوض دون الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان.

وقال وزير الري إن اللقاء يأتي اتساقًا مع ما تحمله مصر، خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي، من رؤى تنموية في المجالات المتعلقة بتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية والمائية وتنمية البنية التحتية بدول القارة ودول حوض النيل، واستشراف مستقبل واعد للأجيال القادمة بدول القارة السمراء.