الأرصاد تعلن طقس الأحد: كاترين (1).. وأمطار على القاهرة

القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون خفيفة على القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما عن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية:-

الصغرى العظمى

القاهرة 12 18

شبين الكوم 11 18

طنطا 10 18

دمنهور 10 18

الإسكندرية 09 17

بلطيم 10 17

مطروح 09 17

السلوم 07 16

سيوة 06 19

بورسعيد 11 16

دمياط 12 17

الزقازيق 11 18

الإسماعيلية 08 17

السويس 10 18

العريش 09 16

رفح 09 16

رأس سدر 12 19

نخل 05 15

نويبع 14 20

طابا 08 17

كاترين 01 11

الطور 10 22

شرم الشيخ 14 21

الغردقة 13 21

مرسى علم 14 20

الفيوم 09 18

بنى سويف 09 19

المنيا 07 19

أسيوط 08 18

سوهاج 07 19

قنا 09 20

الأقصر 10 21

أسوان 11 22

أبوسمبل 12 21

الوادي الجديد 07 22

شلاتين 16 23

أبو رماد 17 23

راس حدربة 18 22

حلايب 18 21 ​