مع رئاسة مصر اتحاد القارة السمراء.. جامعة القاهرة تطلق "الألف قائد أفريقي"

كتب- محمد قاسم:

تنظم جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، مشروع "ألف قائد أفريقي"، من منتصف فبراير الجارية إلى نهاية عام 2019، والذي يعد الأول من نوعه على المستوى الإقليمي، ويتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي 2019.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، إن "مشروع ألف قائد أفريقي يستهدف بناء قدرات الشباب المصري والأفريقي، من خلال التدريب المستمر وتنمية مهارات التفكير الإبداعي ومهاراتهم العملية".

وأضاف الخشت أن المبادرة "تسهم في تفعيل القوة الناعمة المصرية، وتهدف إلى تدريب وتأهيل 10 آلاف شاب أفريقي"، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلقها خلال فعاليات منتدى "أفريقيا 2018" في شرم الشيخ.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه "تم فتح باب التسجيل في المشروع في يناير 2019، وتقدم له خمسة آلاف شاب من 34 دولة أفريقية وعربية، وسيتم عقد مقابلات للمتقدمين بكلية الدراسات الأفريقية العليا، واختيار ألف متدرب في مرحلة أولى تعقبها مراحل أخرى، وتبدأ فعاليات المشروع منتصف فبراير الجاري بمقر الكلية".

من جانبه، قال الدكتور محمد علي نوفل، عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، إن "البرنامج التدريبي يضم تخصصات متنوعة، مضيفًا أن الطلبة سيحصلون على البرنامج من خلال دفعات مقسمة على مدار العام، وسيتم منح المتدربين برامج تطبيقية في عدد من المجالات المهمة".

يشار إلى أن مشروع "1000 قائد أفريقي"، يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تدريب وتأهيل الشباب الأفريقي لتولي القيادة في كل المجالات.