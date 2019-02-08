محافظ القاهرة يوجه بسرعة إزالة المدابغ من حي مصر القديمة

كتب - محمد نصار:

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه يجري حاليا أعمال إزالة المدابغ بمنطقة المدابغ بحي مصر القديمة حيث تم الانتهاء من حصر كافة الأنشطة بها سواء سكنية أو صناعية أو تجارية.

وقال المحافظ ، في تصريحات اليوم الجمعة، إنه تم استيفاء رغبات الشاغلين وتخييرهم بين التعويض المادي أو توفير وحدات سكنية بمدينة بدر أو مدينة الأسمرات، أما بالنسبة للمدابغ فقد تم توفير البدائل لهم بمنطقه الروبيكي بمدينة بدر أو التعويض المادي.

وأشار المحافظ إلى أن هناك تعليمات مشدده لرئيس حي مصر القديمة بإزالة كافة المدابغ التي تم إخلاؤها ونقل أصحابها إلي الروبيكي أو صرف التعويضات المالية لهم.

من جهة أخرى، أصدر اللواء خالد عبدالعال، تعليماته المشددة لرؤساء الأحياء بمواصلة نشاطها المكثف وخطتها اليومية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لشن حملاتها المكبرة بكافة شوارع وميادين العاصمة بالتنسيق مع شرطة المرافق لفرض الانضباط بالشارع وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين بهدف مواجهة جميع أشكال المظاهر السلبية المنتشرة وخاصة بؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية والتصدي لها بكافة الأحياء مع إتاحة توفير البديل الملائم لهم والأسواق النموذجية بمواقع قريبة لهم ورفع جميع الإشغالات الثابتة والمتحركة والأكشاك المخالفة من الطرق العامة، وإخلاء وتطهير الأرصفة للمارة.

وشملت التعليمات كذلك مراجعة تراخيص الكافيهات والمقاهي والمحلات وإغلاق المخالف منها والغير ملتزمة باشتراطات الترخيص ، على أن يتزامن معها حملات أخرى موازية لرفع مستوى كفاءة النظافة والتجميل والإنارة والرصف وأيضا حملات مرورية لفتح الشوارع المغلقة وتطبيق قانون المرور بحزم على السيارات المخالفة وظاهرة الانتظار الخاطئ ورفع أوناش المرور للسيارات المركونة والمتهالكة بدون لوحات وذلك بهدف تسيير حركة المرور منعاَ للتكدس وتحقيق السيولة المرورية المنشودة بالشوارع والمحاور الرئيسية ، والعمل على إعادة فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واستخدامها في الغرض الأساسي المنشأة من أجله وتحقيق التواجد الشرطي والأمني والانضباط والنظام بالشارع القاهري وإعادة الوجه الحضاري للعاصمة.

وطالب المحافظ، في بيان صادر عن المحافظة اليوم الجمعة، كذلك بتركيز حملات نوعية مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات ومخالفات البناء بمحيط المناطق الأثرية والتراثية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية والتي تشهد إقبالا سياحيا ملحوظا بقلب القاهرة كمزارات ، وكذلك تطهير محيط جميع المنشآت الهامة والحيوية والمدارس والجامعات ودور العبادة من مساجد وكنائس ومداخل ومخارج محطات مترو الأنفاق استعداداَ لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، موجها بضرورة مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية والدفاع المدني عند إصدار التراخيص الخاصة بالمطاعم والمحلات والفنادق والمراكز التجارية المنتشرة بالعاصمة .

وصرح اللواء هشام أبو النصر مدير إدارة شرطة المرافق بأن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع أشكالها تتم وفقا لخطة تشمل انتشارها بكافة أحياء مناطق القاهرة الأربع ومستمرة يوميا وعلى مدار فترتى اليوم صباحا ومساء لحين تحقيق أهدافها في فرض الانضباط والنظام بالشارع القاهري والقضاء على كافة الظواهر السلبية ومعاقبة المخالفين لردعهم بالقانون بما يساهم في إعادة الوجه الحضاري للعاصمة كما اعتدنا عليها.

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