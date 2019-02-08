حدث ليلًا.. الأرصاد تحذر من السيول وبدء تلقي طلبات التعاقد مع المعلمين

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين، المحلي والدولي، كان أبرزها، القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام التخلص من البرك والمستنقعات، وتحذير الأرصاد من السيول والأمطار.

ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث في التقرير التالي.

السيسي يقرر تعديل بعض أحكام قانون التخلص من البرك والمستنقعات

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 5 مكرر "د" بتاريخ 6 فبراير 2019، القانون رقم 2 لسنة 2019، الصادر بقرار رئيس الجمهورية، وبموافقة مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

الرئاسة: أنشطة الاتحاد الأفريقي ستشهد نقلة نوعية بقيادة السيسي

أكد السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن أنشطة الاتحاد الأفريقي خلال العام 2019 ستشهد انطلاقة قوية وفعالة ونقلة نوعية، تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستعكس خبرات مصر، والاهتمام الكبير الذي توليه مصر تجاه قضايا القارة الإفريقية.

لماذا وصلت الحرارة لـ 31 درجة؟ الأرصاد تجيب- فيديو

قال الدكتور إبراهيم عطا الله، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن موقع مصر الجغرافي هو المتحكم في الطقس والمناخ.

وأوضح، في حواره لمصراوي، أن الهواء في جنوب مصر ساخن وفي الشمال بارد، ويتحدد الطقس السائد في مصر بحسب الكتلة الهوائية التي تتغلب على الأخرى.

"الوفد": رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي نتاج جهد الرئيس السيسي

أشادت الخبيرة الاقتصادية ولاء الصبان، مساعد رئيس حزب الوفد لتنمية الموارد، بترأس مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019 ، مشيرة إلى أن هذا نتاج دور القيادة السياسية خلال الفترة الماضية وتحركات الرئيس السيسي في أفريقيا من أجل تحقيق الصالح العام للجميع.

"استراحة محارب".. سلامة يكشف عن أسباب عدم ترشحه لمقعد نقيب الصحفيين

قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة نقابة الصحفيين، إنه لم يتخذ قرارا بالترشح نقيبًا للصحفيين من الأساس لكى ينسحب، مشيرا الى أن هناك إنجازات ملموسة له أثناء تولى النقابة على أرض الواقع، مؤكدًا أنه قرر عدم الترشح لانتخابات النقابة المقبلة، حتى يتفرغ لمسؤولياته في إدارة مؤسسة الأهرام، في ظل مرور الصحافة بمرحلة صعبة، واصفًا خطوته هذه بأنها "استراحة محارب حتى يتفرغ لمسؤولياته".

"التعليم" تفعل رابط التقديم الإلكتروني للتعاقد المؤقت مع المعلمين

فعلت وزارة التربية والتعليم، الرابط الإلكتروني للتعاقد المؤقت مع المعلمين؛ لسد العجز في التخصصات المختلفة بالإدارات التعليمية.

تصل حد السيول.. الأرصاد تحذر: استمرار الأمطار والشبورة حتى الأحد

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة التي شهدتها البلاد الثلاثاء الماضي كانت غير طبيعية في هذا التوقيت، لافتًا إلى أنها سجلت 31 درجة، وانخفضت 10 درجات أمس الأربعاء، واليوم سجلت ما بين 18 و20 درجة.

إسماعيل هنية: نعتز بالأزهر وبمواقفه التاريخية في دعم القضية الفلسطينية

استعرض فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، خلال لقائه اليوم الخميس وفدًا من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة ، تطورات القضية الفلسطينية.

"إرهاب يهودي".. مستوطنون يعتدون على مُسنة فلسطينية في الخليل

اعتدى مستوطنون بحراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس بالضرب على مسنة فلسطينية في مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، واعتقلوا نجلها، وتم أخذ قياسات منزلهم.

روسيا تحذر إسرائيل من تداعيات مواصلة ضرباتها الجوية على سوريا

حذرت روسيا، القوات الإسرائيلية من تداعيات مواصلتها شن ضربات جوية على سوريا، داعية إياها إلى عدم حل مشاكلها الأمنية على حساب الآخرين واحترام سيادة الدولة السورية.

جون كيري يعلق على أزمة سحب الثقة من رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري إنه يدعم رئيس الجامعة الأمريكية في مصر فرانسيس ريتشاردوني، وذلك بعد يومين من تصويت بسحب الثقة من الأخير على خلفية استضافة الجامعة لوزير الخارجية الحالي مايك بومبيو وإلقاءه خطابا من الجامعة.

فورين بوليسي: الموت ينتظر اللاجئين العائدين إلى سوريا

تقترب الحرب السورية من النهاية بعدما باتت هزيمة تنظيم داعش الإرهابي والمجموعات المسلحة الأخرى التي عارضت الرئيس بشار الأسد منذ 2011، مسألة وقت.

المبعوث الأمريكي الخاص لفنزويلا: على مادورو مغادرة البلاد

أعلنت الإدارة الأمريكية، رغبتها في أن يغادر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فنزويلا.

صحيفة: الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا بنهاية أبريل

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية ، أن الجيش الأمريكي يستعد لسحب جميع قواته من سوريا بحلول نهاية أبريل.

الشرطة البريطانية: الجثة المنتشلة تعود للاعب "نانت" المفقود

أعلنت الشرطة البريطانية في بيان، أنه جرى التعرف رسميا على جثة إميليانو سالا لاعب كرة القدم المحترف المولود في الأرجنتين، بعد أن نقلت إلى ميناء بورتلاند.