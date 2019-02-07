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    انتهاء إجازة نصف العام والعودة للمدارس السبت

    09:33 م الخميس 07 فبراير 2019
    انتهاء إجازة نصف العام والعودة للمدارس السبت

    طلاب صورة ارشيفية

    كتبت- ياسمين محمد:

    انتهت اليوم الخميس، إجازة نصف العام الدراسي 2018/2019.

    وينطلق الفصل الدراسي الثاني، رسميا بعد غد السبت ب11 محافظة على مستوى الجمهورية، على أن يبدأ رسميا بجميع محافظات الجمهورية، الأحد المقبل الموافق 10 فبراير.

    وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد أيام الدراسة الفعلية لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 90 يوما، وبالنسبة للصفوف من الثاني الابتدائي وحتى الثالث الثانوي 96 يوما.

    إجازة نصف العام المدارس رياض الأطفال وزارة التربية والتعليم

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