مجلس إدارة "الوطنية لمكافحة الفساد" يقر لائحة وهيكل الأكاديمية



القاهرة- (أ ش أ):

أقر مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، اللائحة التنفيذية والهيكل التنظيمي للأكاديمية.

كان مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد قد عقد اجتماعا بمقر هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير اللواء شريف سيف الدين رئيس الهيئة وبحضور كل من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والاستثمار ورئيسي الجهاز المركزي للمحاسبات ووحدة غسل الأموال ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومدير الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والقيادات المعنية من الهيئة.

كما استعرض الاجتماع أنشطة الأكاديمية خلال الفترة الماضية.