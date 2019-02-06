رئيس الأرصاد يكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

كتبت- مي مدحت:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اضطراب الأحوال الجوية وانخفاض الحرارة وارتفاعها يرجع للتغيرات المناخية التي تتعرض لها البلاد والتي أثرت على العالم.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية صدى البلد، الأربعاء، أن اليوم تنخفض درجات الحرارة بمقدار 10 درجات، وهناك أمطار على شمال وجنوب البلاد، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضاف أن اضطراب الطقس يستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وواصل: "يبدأ التحسن في الأحوال الجوية بداية من يوم السبت المقبل وعلى السواحل الشمالية تنخفض الأمطار بداية من يوم الجمعة المقبل".