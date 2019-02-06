وزير التعليم العالي يعلن موافقة الحكومة على إنشاء صيدلة جامعة بنها

كتبت- داليا شبل:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بإنشاء كلية الصيدلة جامعة بنها.

وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، إن اللائحة الداخلية تُطبق لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق على كلية الصيدلة المزمع إنشاؤها، وهو ما يسهم في تقليل الاغتراب، مع الالتزام بالأعداد المقررة، وإعادة التوزيع.