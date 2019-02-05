رئيس الوزراء يبحث مع نائب رئيس "بيجو" العالمية الاستثمار المباشر بمصر

كتب - محمد غايات:

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تطلع الحكومة لقيام مجموعة شركات (بيجو) العالمية الاستثمار المباشر في مصر، لاسيّما في ضوء ما تحظى به سيارات (بيجو) من شعبية في السوق المصري، لافتا إلى أن الحكومة لديها خطة طموح يدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضوء سياسة الدولة نحو التوسع في مجال صناعة السيارات، في ظل الخبرة العريضة للشركة الفرنسية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع نائب الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وإفريقيا بمجموعة شركات (بيجو) العالمية جان كريستوف كيمار، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

من جهته، أشاد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات (بيجو) العالمية بالسوق المصري الذي يعتبر أحد أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويعزز من ذلك موقع مصر الاستراتيجي المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع العديد من الدول الأوروبية والعربية والإفريقية، الأمر الذي يدعم نفاذ منتجات الشركات العاملة في مصر إلى مختلف تلك الأسواق، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى إنتاج مليون سيارة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2025.

وأوضح أن مصر تعد الأعلى في المبيعات بالنسبة لمجموعة شركات (بيجو) العالمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرا إلى أن الشركة ترغب في الاستثمار وتصنيع مكونات السيارات في مصر للاستفادة من موقع مصر الجغرافي الذي يربط إفريقيا وآسيا، ويقلل من تكاليف التصدير للشركة إلى الشرق الأوسط وإفريقيا.

بدورها، أشارت الدكتورة سحر نصر إلى فرص الاستثمار في مصر خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع الاستفادة من الضمانات والحوافز الضريبية التي يتضمنها قانون الاستثمار، والتي تصل إلى 50%.