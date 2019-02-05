"ضبط الإعلام الرياضي": المشهد مؤسف ويسيء لصورة مصر قبل كأس الأمم

كتب- مصطفى علي:

وصف الناقد الرياضي فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المشهد الإعلامي الرياضي بـ"المؤسف"، والذي يسيء لتنظيم مصر لبطولة كبيرة بحجم بطولة الأمم الإفريقية المزمع إقامتها في يونيو المقبل، في أعقاب حالة التراشق الإعلامي بين أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وقال عمر في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن حالة التراشق التي تشهدها ساحة الإعلام الرياضي حاليا بين أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز بسبب مواعيد جدول مباريات الدوري المصري قد تعطي انطباعا سيئا لدى مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل تنظيم مصر لبطولة الأمم الإفريقية مطالبا جميع الأطراف بتحكيم العقل والنظر للمصلحة العامة دون المصالح الضيقة للأندية.

وطالب "عمر"، اتحاد الكرة وعناصر اللعبة والأندية بالجلوس معا لحل أزمة جدول الدوري العام وإنهاء حالة الجدل في الوسط الرياضي لإعطاء مؤشر إيجابي بقدر مصر على تنظيم البطولة القارية بنجاح.

يذكر أن لجنة المسابقات حددت 30 مارس المقبل موعدا لمباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول لبطولة الدوري العام المصري، بينما حددت يوم 28 فبراير موعدا لمباراة الأهلي مع نادي بيراميدز في الدور الثاني للبطولة وهو الموعد الذي اعترضت عليه إدارة نادي بيراميدز وتمسكت بلعب المباراة عقب مباراة الأهلي والزمالك.