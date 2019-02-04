"تقلبات جوية حادة وسريعة خلال 48 ساعة".. "الأرصاد" تحذِّر المواطنين

كتب- معتز عباس:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة سترتفع بشكل غير متوقع بدايةً من غدٍ الثلاثاء، حيث شاهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة مقارنةً بالأيام الماضية.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن القاهرة سجلت 28 درجة أمس، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 32 غدًا، إضافةً إلى وجود نشاط حاد للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ثم تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، وفرص لسقوط الأمطار الرعدية على بعض المناطق.

وأكد مدير وحدة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس الحالي يشهد حالة من عدم الاستقرار، موضحًا أن مصر تأثرت بكتلة هوائية جنوبية شرقية وجنوبية غربية، وبعد انتهاء طقس الغد سيعود انخفاض درجات الحرارة، والقاهرة ستنخفض درجات الحرارة فيها إلى 20 بـ12 درجة انخفاضًا، منوهًا بأن هناك تقلبات جوية حادة وسريعة خلال الـ48 ساعة القادمة.

وأوضح شاهين أن الأجواء ستعود إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة، إضافةً إلى عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.