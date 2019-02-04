رئيس النواب للحكومة: "للصبر حدود"

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن وزارة التموين ملزمة بتسعير المحاصيل التي تأخذها من الفلاح بشكل سنوي، مشيرًا إلى أن نواب المجلس طالبوا خلال الفترات الماضية بحسم هذا الملف أكثر من مرة ولكن الحكومة ووزارة التموين "ودن من طين وودن من عجين".

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الاثنين، إبان مناقشة مشروع قانون الحكومة بتحسين الأراضي الزراعية، مؤكدا أن تسعير المحاصيل: " قطن، قصب سكر، قمح وأرز"، ضرورة مهمة لصالح الفلاح وفي صالح الحكومة، بدلا من الدخول في إشكاليات سنوية مع الفلاح بشأن التسعير بشكل سنوي، قائلا: "الموضوع كله عند وزير التموين وهو وعد قبل كدا بالحل بس مفيش حاجة حصلت".

وجدد عبد العال مطالبته لوزير التموين، بحسم هذا الملف، والمنتظر أن يحضر"الثلاثاء" أمام النواب بشأن طلبات إحاطة، مؤكدا ضرورة أن تتفاعل الحكومة مع مطالب النواب، ويكون لديهم حس سياسي، قائلا: "لن أتكلم أكثر من ذلك والجميع يعلم أن للصبر حدود.. للصبر حدود".

وعقب على حديثه المستشار عمر مروان ، وزير شئون مجلس النواب، بأن الحكومة لا يمكن أن تتجاهل أي طلب من رئيس المجلس أو نوابه ليعقب على حديثه عبدالعال، سريعا: "ليس لي مطلب وحتى المحافظة بتاعتي مش بروحها ليس لي مطالب إطلاقا"، ليرد مروران بقوله: "كون حضرتك ممثلًا عن المجلس أقصد".

وعاد رئيس المجلس للحديث مؤكدا أن نواب البرلمان يقاتلون من أجل المصلحة العامة، مع تقديرهم الكامل للظروف التى تمر بها البلاد قائلا: "مطالب المجلس ونوابه لا تجاوز ظروف البلد وتتعامل في ظل هذه الإمكانيات المتاحة".

وعقب على الحديث المستشار عمر مروان بالتأكيد أن الحكومة تضع مطالب النواب محمل الجد، ولكن بعض الظروف تأتي بالعكس ولا توفر المطالب المالية في بعض الأوقات، ليرد على حديثه عبدالعال: "مطالب النواب لا تجاوز الظروف التى تمر بها البلاد والأعضاء يقدرون الأوضاع ولابد من حل إشكاليات تسعير المحاصيل بما يحقق هامش الربح للجميع".