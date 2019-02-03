أخبار متوقعة اليوم: البرلمان يتسلم مقترح تعديل الدستور.. وقمة بين الطيب وفرنسيس

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أبوظبي..يصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لعقد قمة تاريخية مع قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وذلك ضمن عدة فعاليات تشملها الزيارة المشتركة لشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان إلى الإمارات، التي أعلنت عام 2019 عامًا للتسامح.

القاهرة.. يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة البلجيكية (بروكسل) لحضور الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المُقرر عقده يوم 4 فبراير الجاري.

القاهرة..يتقدم نواب (ائتلاف دعم مصر) بالإضافة إلى آخرين مستقلين بعدد من التعديلات الدستورية إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان.

القاهرة.. تعقد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة للنطق بالحكم في إعادة محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية أكتوبر الإرهابية" .

فيينا.. يشارك وفد من قيادات العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يزور فيينا حاليا، في منتدى تعريفي بالعاصمة الإدارية، والذي يعقد في الكنيسة القبطية بالنمسا، وفي اتحادات وروابط المصريين بالخارج.

القاهرة.. تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إضافة إلى استعراض جهود الاستثمار والسياحة، لتسهيل حركة الأفراد والبضائع إلى أفريقيا.

الخارجة..تقوم وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد بزيارة لمحافظة الوادي الجديد لتفقد عدد من المشروعات التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة.

بني سويف..يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان فعاليات ملتقى توظيف للشباب يوفر 11 ألف فرصة عمل للذكور والإناث توفرها نحو 50 شركة، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل (حياة كريمة)، بالصالة المغطاة باستاد بني سويف الرياضي.

القاهرة..تنطق محكمة جنايات القاهرة بالحكم في القضية المعروفة بـ"ضرب كمين المنوات".

تونس..يبدأ ملك الأردن الملك عبد الله الثاني زيارة رسمية إلى تونس برفقة زوجته الملكة رانيا العبد الله، بدعوة من الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي.

الخرطوم.. يوقع أطراف النزاع في أفريقيا الوسطى على مسودة اتفاق سلام بالأحرف الأولى، في العاصمة السودانية (الخرطوم)، بحضور الرئيس عمر البشير ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى جاستن أركانج تواديرا.

نيروبي.. يلتقي فريقا الزمالك وجورماهيا الكيني، الساعة الثالثة عصرا (بتوقيت القاهرة)، على ملعب (كازروني) بنيروبي، في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

عواصم عالمية.. يحيي العالم اليوم العالمي للسرطان 2019 تحت شعار (هذا أنا وهذا ما أستطيع فعله)، بهدف تحفيز الأفراد والحكومات والمجتمعات الصحية لزيادة الوعي العام بأهمية الفحص والتشخيص والكشف المبكر عن السرطان وتيسير الحصول على هذه الخدمات.