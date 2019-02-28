"مدبولي" يؤكد ضرورة زيادة حجم التجارة والاستثمارات مع رومانيا

كتب- محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ضرورة العمل على زيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة، مع رومانيا، لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة بين البلدين، لا سيما وأن حجم التجارة الحالي الذي يبلغ 460 مليون دولار لا يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم، ستيفان رادو أوبريا، وزير بيئة الأعمال والاستثمار والتجارة في رومانيا. بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير رومانيا بالقاهرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الزيارة لأنها تشهد عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، كما أن زيارة الوزير الروماني تأتى عقب أيام قليلة من الزيارة المهمة التي قام بها رئيس جمهورية رومانيا إلى مصر للمشاركة في اجتماعات القمة العربية الأوروبية .. مضيفا أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للشركات الرومانية المساهمة فيها، سواء في المشروعات القومية الكبرى، أو غيرها من القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة.

وأضاف رئيس الوزراء أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تمثل فرصاً أخرى للتعاون بين مصر ورومانيا، لا سيما وأن رومانيا تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أعرب الوزير الروماني عن سعادته بما أثمرت عنه الزيارة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، مشيراً إلى أنه اصطحب معه وفداً كبيرا من رجال الأعمال والشركات الرومانية من أجل استكشاف فرص جديدة للتعاون بين البلدين، سواء من خلال استثمارات رومانية، أو شركات مشتركة مع نظرائهم المصريين.

وأضاف "أوبريا" أن المستثمرين المصاحبين له أجروا مباحثات ناجحة ومشجعة مع المسئولين في عدة وزارات منها وزارة البترول، وتعرفوا على مجالات واعدة للتعاون المستقبلي مع مصر.

وعقّب رئيس الوزراء بتوجيه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمواصلة المشاورات والتنسيق مع الجانب الروماني، لصياغة خطة تحرك لتنشيط مجالات التعاون المقترحة، مؤكداً للوزير الروماني دعمه الكامل لأية مقترحات تستهدف تعزيز التعاون بين مصر ورومانيا.

واختتم الوزير الروماني، حديثه بنقل تحيات رئيسة وزراء رومانيا إلى الدكتور مدبولي، مؤكداً تطلعها لقيام رئيس الوزراء بزيارة رومانيا على هامش الاجتماعات القادمة للجنة المشتركة بين البلدين.