الوفد يعلن الحداد على ضحايا حادث محطة مصر لمدة 3 أيام

كتب - محمد نصار:

أعلن حزب الوفد الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا حادث حريق القطار بمحطة مصر، وقرر الحزب إيقاف كافة الأنشطة المتعلقة باحتفالات الوفد بمرور مائة عام على ثورة 1919 وإنشاء الحزب.

وقرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب تأجيل معرض الصور الخاص بثورة 1919 والذي كان مقرراً تنظيمة غداً الخميس 28 فبراير بالمقر الرئيسي للحزب إلي يوم الأحد القادم 3 مارس.

وأشار بيان أصدره الحزب أن الوفد يشارك أسر الضحايا أحزانهم وأن رئيس الحزب وقيادته يعتريهم الحزن والألم الشديد نتيجة هذا الحادث.

وتقدم رئيس الوفد وأعضاء المكتب التنفيذي والهيئة العليا بخالص العزاء لأسر الضحايا والمواساة للمصابين.

وقال إن الحزب سوف يدلي برأيه في الحادث بعد الانتهاء من تحقيقات النيابة وما تسفر عنه.