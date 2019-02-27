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    رئيس المقاولون العرب يوضح حقيقة انهيار جزء من برج بالعلمين الجديدة

    11:05 م الأربعاء 27 فبراير 2019
    رئيس المقاولون العرب يوضح حقيقة انهيار جزء من برج بالعلمين الجديدة

    المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب

    كتب- محمد عبدالناصر:

    نفى المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، انهيار أحد الطوابق بأبراج العلمين الجديدة التي تنفذها الشركة.

    وأوضح صلاح في تصريحات لمصراوي، أنه أثناء تنفيذ الأعمال بإحدى الباكيات حدث خلل بجزء من الشدة المعدنية ما أدى إلى إصابة 5 من العاملين بكدمات، وجرى نقلهم فورًا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وخرجوا بعد ساعات من المستشفى.

    وأضاف رئيس الشركة، أنه لا يوجد أي وفيات نتيجة انهيار إحدى الباكات والتي تصل مساحتها إلى 15 مترًا، بينما مساحة الطابق تتجاوز الواحد تصل إلى 1500 متر.

    محسن صلاح شركة المقاولون العرب العلمين الجديدة

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