"الجيزة": قطع وضعف المياه عن 5 مناطق الجمعة المقبلة

كتب- إسلام ضيف:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأربعاء، عن إجراءها تحويلات لبعض خطوط مياه الشرب المتعارضة مع أعمال الحفر الخاصة بمحطة مترو التوفيقية بشارع أحمد عرابي بحي العجوزة.

وذكرت محافظة الجيزة في بيان، أنه نتيجة لأعمال التحويلات سيتم قطع المياه عن أحياء: الوراق، شمال الجيزة، العجوزة، الدقي، وضعف بخطوط المياه بنطاق حي بولاق الدكرور لمدة 24 ساعة، اعتبارًا من الـ 9 مساء بعد غد الجمعة وحتى الساعة الـ 9 من مساء السبت.

وأهابت المحافظة، بالمواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، على أن يتم تسيير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع، وذلك من خلال الاتصال برقم طوارئ 125.