تكليف وزير الكهرباء بتسيير أعمال وزارة النقل

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول، الأربعاء، إن رئيس الوزراء كلف وزير الكهرباء بتسيير أعمال وزارة النقل بعد استقالة الوزير المسؤول عنها اثر حادث محطة مصر الذي قتل فيه 20 شخصا.

أضاف المصدر شريطة عدم كشف هويته أن الدكتور مصطفى مدبولي كلف الدكتور محمد شاكر بإدارة وزارة النقل لحين تعيين وزير جديد خلفا للمهندس هشام عرفات الذي كان يتولى حقيبة النقل منذ فبراير 2017.

وقبل مدبولي استقالة عرفات التي تقدم بها بعد ساعات من الحادث الذي أصيب فيه أيضا 43 شخصا، بحسب الاحصاءات الرسمية.

كان عرفات قد قال لمصراوي في وقت سابق من اليوم إن استقالته جاءت من منطلق مسؤوليته السياسية عن الحادث.

وأضاف أنه أجرى تحقيقا أوليا في الحادث الذي وقع في محطة القطارات الرئيسية في البلاد وسلم نتائجه للمسؤولين.

وأعلنت هيئة السكة الحديد صباح الأربعاء أن جرارا اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة. نقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على اخر التطورات. كانت بعض الجثث متفحمة جراء الحريق التي تسبب فيه الاصطدام.

أخلت السلطات المحطة وأعلنت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات من وإلى المحطة. وأعلنت النيابة العامة فتح تحقيقات عالجة في الحادث، فيما توعد رئيس الوزراء بحساب كافة المسؤولين عن الحادث.

يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والاخر. كان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصا.

وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال.

في 2017، قتل 29 شخصا وأصيب 61 اخرين في نحو 1793 حادث قطار شهدتها البلاد، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وشهدت العام الماضي أكثر من حادثة، أبرزها في فبراير حين اصطدم قطارين في محافظة البحيرة ما أسفر عن مقتل 19 شخصا.