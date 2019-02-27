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    البابا تواضروس يستقبل وفد فرنسيسكاني من القدس

    01:21 م الأربعاء 27 فبراير 2019
    البابا تواضروس يستقبل وفد فرنسيسكاني من القدس

    البابا تواضروس يستقبل وفد فرنسيسكاني

    كتب- إسلام ضيف:

    استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس الثلاثاء، وفد من الرهبان الفرنسيسكان.

    جاء الوفد برئاسة الأب فرانشيسكوا باتون حارس الأراضي المقدسة، والمجلس الاستشاري التابع له، والأب دبرومير نائب حارس الأراضي المقدسة، والأب إبراهيم فلتس ممثل الرهبان الفرنسيسكان لدى دولة فلسطين، ومعهم وفد من رهبان فرنسيسكان من عشرة دول مختلفة.

    رافق الوفد خلال الزيارة الدكتور رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شئون الكنائس في فلسطين وممثل عن الرئيس محمود عباس.

    تأتي زيارة الوفد الفرنسيسكاني للبابا - وهو اللقاء الأول بينهم - بمناسبة احتفال الآباء الفرنسيسكان بمرور ٨٠٠ عامًا على اللقاء الذي جمع "القديس فرنسيس" بالسلطان الفاطمي الكامل الأيوبي في مدينة دمياط عام ١٢١٩ ميلادية. وهو اللقاء الذي شهد منح السلطان "القديس فرنسيس" تصريحًا كتابيًا بزيارة الأراضي المقدسة (التي كانت تحت سلطته) كما سمح له بالوعظ في مصر، الأمر الذي بدأ معه تواجد الآباء الفرنسيسكان في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

    البابا تواضروس الثاني وفد فرنسيسكاني القدس

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