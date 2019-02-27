بعد حادث الجرار 2302.. وزارة النقل: 3 إجراءات عاجلة في محطة مصر

كتب- أحمد نجيب:

شكلت وزارة النقل، لجنة برئاسة المهندس سامي عفيفي؛ نائب رئيس هيئة السكك الجديدة لقطاع الصيانة والدعم الفني، وعضوية كل من: رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل "طويلة"، رئيس الإدار المركزية للتشغيل "قصيرة"، رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية؛ لإعداد تقرير فني عن انفجار تانك السولار الخاص بجرار محطة مصر، نتيجة اصطدامه بنهاية رصيف 6.

وبحسب مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، وجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بتشكيل لجنة من أساتذة الهندسة بجامعة القاهرة؛ لإعداد تقارير عن المبنى الملاصق لرصيف 6 بمحطة مصر، والذي حدثت به تلفيات نتيجة الحريق.

وعاين وزير النقل، مكان سقوط الجرار ومراجعة برج إشارات شمال القاهرة.

وقالت هيئة السكة الحديد إن جرارا اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.

ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على اخر التطورات.

وتفحمت بعض الجثث جراء الحريق التي تسبب فيه الاصطدام.

وأخلت السلطات المحطة وأعلنت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات من وإلى المحطة.

يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والاخر. كان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصا.

وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال. وفي فبراير من العام الماضي، قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب عشرات حينما اصطدم قطارين في محافظة البحيرة.