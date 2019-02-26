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    حسن راتب: نهضة الأمم تأتي من المبادرات والتراكيب الاجتماعية

    01:58 م الثلاثاء 26 فبراير 2019
    حسن راتب: نهضة الأمم تأتي من المبادرات والتراكيب الاجتماعية

    حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء

    كتب- محمد قاسم:

    قال حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إن العلاقة الأوروبية الأفريقية القديمة بدأت تنتهج منحى جديدًا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

    وأضاف حسن راتب، في كلمته بملتقى التعليم الذي ينظمه اتحاد الجامعات العربية اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، أن القيادة السياسية مدركة أن مصر لابد أن تتبوأ مقعدها الذي تستحقه بالعالم.

    ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة عام التعليم، ومبادرة 100 مليون صحة، مضيفا: "نهضة الأمم تأتي من المبادرات والتراكيب الاجتماعية، والشباب يحتلون النسبة الأكبر وفي المقابل مجتمعات أوروبا تتراجع فيها هذه العناصر الشبابية والتعليم في مصر لابد أن يأخذ منهجًا جديدًا لتغطية العجز الحادث في أوروبا".

    وقال: "نريد تعليم الطلاب طريقة تفكير وليس الحفظ ولابد من مواكبة المناهج التعليمية الجديدة والبحث العلمي لخريج يفكر بطريقة مختلفة".

    حسن راتب جامعة سيناء الاتحاد الأفريقي اتحاد الجامعات العربية

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