وزير الشباب: تجهيز 3222 ملعبا بالنجيلة الصناعية بتكلفة ملياري جنيه

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية مراكز الشباب.

وقال صبحي، في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، إن الوزارة تهتم بالتعامل مع هذا الملف، وجرى الانتهاء من تجهيز 3222 ملعبا رياضيا نجيلة صناعية بتكلفة ملياري جنيه على سبع مراحل، والانتهاء من 250 مركز شباب اعتبارا من 1/7/ 2018 ، وجاري الانتهاء من 200 مركز شباب أخرى.

ولفت وزير الشباب إلى أنه ورد للوزارة 5 آلاف و202 طلب من النواب على مستوى الجمهورية خاصة بإنشاء مراكز شباب وأندية رياضية ودعم مالى وإمداد مراكز الشباب بالأجهزة الرياضية وأفواج الرحلات، منوها إلى أن نسبة الاستجابة للطلبات من قبل الوزارة كانت بنسبة 65 % بواقع 3322 طلبا من أصل خمسة آلاف و202 طلب من أعضاء مجلس النواب.

جاء ذلك في رد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، حول دور مراكز الشباب في احتواء طاقات الشباب بمحافظات الجمهورية وعدم تطوير القائم منها وضرورة إنشاء أخري بالقري لاستيعاب الشباب وتنمية قدراته.

وأشار وزير الشباب إلى أن باقي طلبات النواب والتى تمثل نسبة 35% من إجمالي الطلبات جاري الرد عليها، لافتا إلى أن بعض مراكز الشباب لم يتم استكمال الإنشاءات بها وحدد موعد نهائي في 31 مارس يضاف إليها شهر احتياطيا للانتهاء من المشروعات المفتوحة بمراكز الشباب التي يجرى العمل بها.

وأكد أنه قبل تاريخ 30 يونيو 2019م سيتم الانتهاء من المشروعات المفتوحة بمراكز الشباب، مشيرا إلى أن مراكز الشباب لها دور مجتمعي وثقافي، وشكا من نقص الامكانيات المادية لدى الوزارة وانها لاتسطيع شراء أراضي ولكنها تسعى لتطوير مراكز الشباب، وقال، إن الشركات المتعثرة في تنفيذ المشروعات بمراكز الشباب لاتتبع الوزارة إلا في الجانب الفني فقط .

ولفت إلى أن في إطار خطة وزارة الشباب 2018/ 2019 تم عمل بروتوكول مع جهاز سيادي من أجل تطوير أكثر من عشرين استاد رياضي بمحافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن عواصم المحافظات يوجد بها استاد رياضي.

وأكد أن الوزارة تهتم بدعم الألعاب الفردية من خلال مديريات الشباب بالمحافظات، وقال: إننا نعمل في إطار المشروع القومي للناشئين وصناعة البطل الأولمبي وانتقاء الشباب المناسبين لذلك، منوها إلى أن مصر تقود العالم في لعبة الاسكواش ونعمل على استمرار ذلك ولدينا مشروع قومي لرياضات السلاح والكارتيه والتايكوندو في إطار تطوير الألعاب الفردية.