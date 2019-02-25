"غرفة الشركات" تكشف لـ"مصراوي" أسباب تراجع الإقبال على الحج السياحي

كتب ـ يوسف عفيفي:

كشف باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أسباب تراجع الإقبال على التقديم للحج السياحي، موضحًا أن الحالة الاقتصادية للمواطنين وعدم اعتيادهم على فتح الباب مبكرًا جعلهم غير مستوعبين ذلك، ومن الوارد أن يعود الأمر بعد ذلك وتتحسن ظروفهم المعيشية.

وأضاف السيسي لـ"مصراوي" اليوم، أن هناك عدة اعتبارات أخرى، تتمثل في مصروفات التعليم وزواج الأبناء، ما كان له الأثر في ضعف الإقبال على حجز فرصة الحج حتى الآن، لافتًا إلى وجود حملة توعية للمواطنين بموعد فتح باب التقديم والتحذير من عدم وجود فرصة أخرى أمامهم للتقديم بعد يوم 17 مارس المقبل، بهدف التحرك بشكل أسرع للتقديم.

ونصح المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، بالذهاب إلى الشركات السياحية المرخصة والأمينة من قبل وزارة السياحة، حتى لا يتعرض المواطن للنصب، مشددا على معاقبة الشركات المخالفة وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه المواطنين بما جاء في العقد المبرم معها وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصري.

ونوه السيسي، إلى أن القطاع السياحي، اعتاد دائما في حجز رحلات الحج ظهور أعدادا أكبر خلال الأيام الأخيرة قبل غلق الباب والجميع على اتصال دائم مع الشركات لحل مشاكلهم وهناك تعليمات وزارية واضحة للجميع بتسهيل هذا الملف أمام الشركات والمواطنين.

وأكد أن التنظيم يجرى بين الغرفة ووزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة، منعًا لوقوع أي خلل في النظام الجديد لإجراء القرعة الإلكترونية بطريقة معينة وبشفافية تامة للجميع، لافتًا إلى قيام غرفة شركات السياحة بإجراء حملة دعائية كبيرة للتعريف بالحج السياحي.

واشتكت بعض الشركات السياحية من ضعف الإقبال على التقديم للحجز، رغم مرور أكثر من شهر على فتح باب التقديم للحج السياحي للموسم الجديد، مطالبين وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة بمد فترة التقدم للحج لمدة شهر إضافي.