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غدًا.. قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة

09:32 م الخميس 21 فبراير 2019
غدًا.. قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة

أرشيفية

كتب- إسلام ضيف:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الخميس، قطع المياه عن 4 مناطق بالمحافظة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيتم قطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح لمدة 10ساعات، اعتبارًا من الساعة 8 مساء غد الجمعة وحتى الساعة 6 صباح السبت؛ لتنفيذ أعمال الربط بين المرحلتين "الأولى والثانية" والخاصة بمشروع توسعات محطة مياه أطفيح .

وأضافت أن ستقطع المياه عن حي جنوب الجيزة والعمرانية الشرقية والغربية والطالبية؛ لإجراء أعمال الصيانة السنوية بمحطة جزيرة الدهب، اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الجمعة حتى الساعة 6 صباح يوم السبت.

وأكدت أنه سيتم تخفيض الضغوط لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

ولفتت الشركة إلى أنها ستوفير سيارات لنقل المياه النقية والصالحة للشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع و يمكن الاتصال برقم الطوارئ 125لتوفير أية احتياجات من المياه

انقطاع المياه الجيزة محطة مياه أطفيح العمرانية

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