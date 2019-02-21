طارق شوقي: "ما كنا نفعله في أنظمة التعليم السابقة جريمة"

(أ ش أ):

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التعليم الجديد يحتاج إلى تحمل المسئولية من الجميع، وأن الوزارة لن تستطيع النجاح بمفردها لأن النظام الجديد مشروع مجتمعي أمامه 15 سنة حتى تظهر نتائجه بعد تخرج الدفعة التي بدأ تطبيق النظام عليها في مرحلة رياض الأطفال.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني -في تصريح خلال زيارته لمحافظة سوهاج اليوم الخميس ومشاركته فى ندوة الشباب وبناء الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030- أن الوزارة تقدم تعليما لبناء الشخصية وإعداد طالب يعرف كيف يأخذ القرار، وإن الامتحانات في النظام الجديد ستكون بها أسئلة لا علاقة لها بالحفظ ولا الإجابات النموذجية.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعي تماما نظام التعليم الجديد ومهتم به وحريص على نجاحه، وأن ما كنا نفعله في أنظمة التعليم السابقة يعد جريمة في حق الطلاب لأننا نخرج شبابا غير قادر على قيادة المستقبل وشبابا يخدم طموحات أهله ولا يخدم طموحات بلده.

وطالب أولياء الأمور بعدم الضغط على أبنائهم ليلتحقوا بكليات لا يرغبوها لأنه في النهاية لن يفيد الدولة بشيء ولن يستطيع مواجهة متطلبات الحياة.

وتابع الوزير: "إن الدول المحيطة بنا ومنها الأردن والإمارات تتابع ما نفعله فى نظام التعليم الجديد وعندما نخرج بهذه التجربة ونتقنها سنعمل على تطبيقها في الدول المجاورة وبعد امتحان الطلاب وقياس مهاراتهم من الممكن أن نتقدم 50 مركزا للأمام".

وقال "أحدثنا ثورة في التعليم في 10 شهور فقط وما حدث سواء في التعليم الأساسي أو الثانوى هذا العام معجزة بجميع المقاييس وخلال 4 شهور فقط تمكنت الوزارة من تدريب 250 ألف معلم على نظام التعليم الجديد وما نفعله الآن نسبق به دول كثيرة جدا وبهذا النظام سنكون ضمن أول 5 دول طبقت التكنولوجيا فى التعليم".

وأضاف أنه سيدرس طلب نواب محافظة سوهاج بمد فترة التقديم لمسابقة التربية والتعليم بمختلف المحافظات لمدة 5 أيام أخرى جديدة، وأنه وجه بمد فترة تلقي الطلبات من المتقدمين لمدة 48 ساعة وقبول جميع الأوراق حتى وأن كان تنقصها شهادة القيد العائلى واستكمال المتقدمين لأوراقهم فيما بعد.