كيف يتقدم الطلاب نزلاء السجون لامتحان الثانوية العامة؟

كتبت-ياسمين محمد:

تستعد وزارة التربية والتعليم، لعقد امتحانات الثانوية العامة، المقرر لها البدء في 9 يونيو المقبل.

وأعلنت الوزارة آلية تقدم الطلاب نزلاء السجون العمومية والمسؤسسات العقابية والمحجوزين بأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن، وفقًا لعدة تعليمات كالآتي:

أولًا: الطلاب نزلاء السجون العمومية والمسؤساات العقابية:

يسمح للطلاب نزلاء السجون والعمومية "رجال/ سيدات"، والمؤسسات العقابية بالتقدم لأداء الامتحان بعد اتباع الخطوات التالية:

- تحرير استمارة للتقدم للامتحان بمعرفة ولي أمر الطالب.

- تسلم الاستمارة للجنة النظام والمراقبة المختصة بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية المتقدم عن طريقها الطالب.

- يسلم ولي الأمر صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون بالإادرة العامة للتعليم والإرشاد الديني.

ثانيًا: الطلاب المحجوزين بأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن:

لا يسمح بعقد لجان خاصة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بمقرات أقسام ومراكز الشرطة أو مديريات الأمن، وعلى ولي الأمر اتباع الخطوات التالية:

1- الحصول على موافقة المحامي العام بالسماح للطالب بأداء الامتحان.

2- التقدم لمديرية الأمن التابع لها الطالب بطلب لنقل الطالب لأقرب سجن عمومي على سبيل الأمانة وعودته لمحبسه مرة أخرى بعد أداء الامتحان.

3- تحرير استمارة تقدم للامنحتان بمعرفة ولي أمر الطالب.

4- تسلم الاستمارة للجنة النظام والمراقبة المختصة بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية المتقدم عن طريقها الطالب.

5- يسلم ولي الأمر صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون بالإدارة العامة للتعليم والإرشاد الديني.

وفي حالة عدم وصول الطالب للسن القانوني المسموح به لدخول السجن العمومي "قاصر" يجري اتباع نفس الخطوات السابقة، ونق لالطالب إلى المؤسسة العقابية بالمرج "بالنسبة لطلاب الوجه البحري"، والمؤسسة العقابية بالمنيا "بالنسبة لطلاب الوجه القبلي".​