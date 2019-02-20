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    وزيرة الصحة: القوافل الطبية قدمت الخدمة الصحية بالمجان لـ 22 ألف مواطن

    03:59 م الأربعاء 20 فبراير 2019
    وزيرة الصحة: القوافل الطبية قدمت الخدمة الصحية بالمجان لـ 22 ألف مواطن

    الدكتورة هالة زايد

    كتب- أحمد جمعة:

    أعلنت الدكتورة هالة زايد وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ 22 ألف و237 مواطنًا من خلال 18 قافلة طبية جرى تنفيذها بـ 17 محافظة على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 13 وحتى 18 فبراير الجاري،

    ووفق بيان الأربعاء، يأتي هذا في اطار حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والحدودية المحرومة من الخدمات الصحية.

    وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التي تم تنفيذ القوافل بها هي السويس، والمنوفية، ومطروح، ودمياط، والوادي الجديد، والإسكندرية، وبني سويف، والجيزة، والشرقية، وجنوب سيناء، والدقهلية، والقليوبية، والأقصر، والفيوم، وكفر الشيخ، والإسكندرية، والقاهرة.

    وأضاف أنه جرى تنفيذ هذه القوافل بمشاركة 180 عيادة، مشيرا إلى أنه تم إجراء 3 الاف و415 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 4 آلاف و905 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعى الصحي لدى المواطنين، كما تم تحويل 299 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتامين الصحي.​

    هالة زايد وزارة الصحة قوافل طبية

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